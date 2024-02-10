BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Taylıeli mahallesi 368 ada 1 ve 2 parsellerin, 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında yapıldığı anlaşılan ölçü, tersimat ve hesaplama hatalarının giderilerek aynı zamanda yüzölçümlerinin de 368 ada 1 nolu parselin 3604.17 m², 2 nolu parselin 2774.92 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41 nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta yapılan tebligatlardan 31867451780 TC kimlik numaralı Cemile ÖZÇELİK in MERNİS kayıtlarına göre yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle yapılan tebligat neticesinde Londra Başkonsolosluğunca muhatabın kayıtlı adresine teslim edilemediğinden tebligat yapılamadığı bildirilmiş, akabinde Burhaniye İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan yazıda belirtilen ilgilinin diğer adresine yapılan tebligat ise iade edilmiş, ardından Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2023 tarih ve 10866999 sayılı yazısıyla, bu tebligatın 7201 sayılı yasanın 29/1 nci maddesine istinaden yapılması talimatlandırılmıştır.

İlgilisinin yapılan düzeltmeye karşı, ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süresi içerisinde Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesine "Düzeltmenin Kaldırılması" için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981544

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