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T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/146 Esas

Davacı Halil Hilmi Arcan Koruma ve Güzelleştirme Kültür Derneği başkanı Cevat Açılı tarafından davalılar Emine Öksüz, Esma Yalaz, Hatice Özkara, Zehra Değişmen, Ali Değişmen, Havva Değişmen, Zekiye Eryılmaz, Hatice Yıldız, Halil İbrahim Değişmen, İsmail Değişmen, Zeynep Çakmak, Hacı Mehmet Bilge, Ahmet Bilge, Zehra Yüksel, Elif Ak, Bekir Yıldız ve Mümin Yıldız aleyhine açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında Zonguldak 1. Noterliğinin 07/02/2011 tarih ve 2936 yevmiye sayılı Vesiyetnamenin tenfizine, vasiyetnamede derneğe bırakılan mal varlığıdeğerlerinin dernek tüzel kişiliği adına kayıt ve tescili davasının yapılan yargılamasında; 09.06.2023 tarihli tensip tutanağı gerğince ; Davalının, dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğinin tebligat üzerine şerh düşülmesine (HMK m. 127), Davalıya, davacı sayısı kadar örneğini ekleyeceği ve; a) Mahkemenin adını (HMK m.129/a), b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adreslerini (HMK. m. 129/b), c) Davalının TC kimlik numarasını (HMK m. 129/c) ç) Varsa davalının kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı ve adreslerini (HMK m. 129/ç), d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini (HMK m. 129/d), e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini (HMK m. 129/e), f) Dayanılan hukuki sebepleri (HMK m. 129/f), g) Açık bir şekilde talep sonucunu (HMK m. 129/g) içerenve imzasının bulunduğu (HMK m. 129/ğ) cevap dilekçesini, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye sunması gerektiği (HMK m. 126), cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının hatırlatılmasına (HMK m. 128), Davalıya, delil olarak göstereceği belgeleri cevap dilekçesine ekleyerek mahkemeye ibraz etmesi, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması gerektiğinin hatırlartılmasına (HMK m. 129/2), Davalıya, tanık deliline dayanıyorsa, iki haftalık süre içerisinde tanık olarak dinlenmesini istediği kişilerin isimlerini, adreslerini ve hangi konuda dinletmek istediğini delil listesinde ayrıca ve açıkça belirtmesi gerektiğinin hatırlatılmasına (HMK m. 240/2), Davalıya, bildireceği delillerin celbi ve tanıkların çağrılması için gerekli masrafa ilişkin tespit edilecek gider avansını mahkeme veznesine yatırması gerektiğinin hatırlatılmasına, Davalıya, davacının cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğinin hatırlatılmasına (HMK m. 136/1) Taraflara, yukarıda sayılan usule ve sürelere ilişkin koşul ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ön inceleme duruşmasına davette bu konudaki eksiklikleri tamamlamaları için kendilerine kesin süre verileceği, verilen kesin sürede eksiklikliklerin tam olarak yerine getirilmemesi halinde delil bildirmekten veya bildirecekleri delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının hatırlatılmasına (HMK 139 m. Ve140/5 m),Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Hatice Yıldız'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI

HATİCE YILDIZ - 24151058680 Tez Köyü Emirdağ Merkez/ Afyonkarahisar

Basın No: ILN01980669

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