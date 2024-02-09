İLAN

T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/298 Esas

DAVALILAR : MADONA DVALISHVILI Çukurçayır Mah. Çukurçayır İpekyolu Cad. No:117 İç Kapı No:1 Ortahisar/ TRABZON

Davacı İsmail Birinci tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı mahkememize sunmuş olduğu 23/06/2023 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı eşi ile biryıldan beri evli olduklarını, kendisi ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, davalı ile restorantta oturdukları sırada davalının polisler eşliğinde sınır dışı edildiğini, kendisini hava alanına gidip davalıyı görmek istemesine rağmen kendisine müsaade edilmediğini, davalının Gürcistan'a gittiğini, davalının da boşanmak istediğini, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat usulüne uygun yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucunda yeni bir adresin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi, delil dilekçenizi ve tanıklarınızın bilgilerini içeren dilekçenizi sunmanıza, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01980447

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