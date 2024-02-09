T.C. GÖLCÜK İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/52 Esas

DAVALI : Erkan Mete ÜNAL 11581332374 TC Kimlik Numaralı, Mehmet ve Kamuran oğlu, 1974 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş ve adresiniz meçhul kabul edilerek, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde, Gölcük İcra Dairesi'nin 2023/331 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ödeme icra emrinin davalıya tebliğ edildiğini, davalı tarafından takibe itiraz edildiğini ve takibin durduğunu, davalının icra takibine yaptığı itirazın kaldırılması ile davalının tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Anılan davanın duruşması 22/03/2024 günü saat:10.40'da yapılacaktır. Bu itibarla; HMK'nun 127.maddesi gereğince dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, HMK'nun 117.maddesi gereğince varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde bir daha ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tümünü inkâr etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nun 131.maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, ayrıca belirtilen gün ve saatte HMK'nun 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve duruşmaya katılan tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01980675

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