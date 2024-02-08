T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1214

KARAR NO : 2023/1259

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.12.2023 tarihli ilamı ile sanıklar Babak Ghorbani KHANJAMALİ ve Can Timuçin ŞİRİN hakkında 1500 TL adli para cezası verilmiş verilen kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıkararı verilmiş olup, Müşteki MARYAM KESHAVARZ ( Ataollah ve Sakine kızı, 14.07.1991 İran doğumlu, İran vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiyegerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.07.02.2024

Basın No: ILN01980418

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