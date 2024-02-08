T.C. FETHİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/375

KARAR NO : 2023/2044

Davacı NURHAN AYKURT aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜile; Muğla ili Fethiye ilçesi Karaağaç mah. Cilt No:54 Hane No:17sırasında nüfusa kayıtlıDurkadın ve Abturahman'dan olma, 01/07/1925 doğumlu, 37627974926 T.C. Kimlik numaralı Arif ÖZKAN'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve 33. Maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE, karar verildi. İlan olunur.

Basın No: ILN01980130

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