BEŞİKTAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

BEŞİKTAŞ İlçesi Dikilitaş mah. 23 ada 11 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde bulunan '' ÜZERİNDEKİ EV MUSTAFA OĞLU ALİ GÜLEÇ VE KIZI FATMA KAYA'YA AİTTİR'' muhdesatlarının zeminde olmadığı Beşiktaş Kadastro Müdürlüğü'nün 2023/1476 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Dikilitaş mahallesi 23 ada 11parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978923

#ilan.gov.tr