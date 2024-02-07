T.C. GENÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Bingöl ili Genç İlçesi Yayla Köyünde bulunan yukarıda parsel numarası, miktarı ve cinsi yazılan taşınmazın kamulaştırma kanunun 5/4.maddesi gereği BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı'nın 27/09/2019 tarih 40356173.752.01.03 Kararı ile BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 383 ada 1 nolu parsel taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 243,73 m2'lik kısmının daimi irtifak bedeli olarak metre kare birim fiyatı6,12 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil dava açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K.değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/01/2024İL : BİNGÖL İLÇE : GENÇ KÖY : YAYLA

Esas No Ada/Parsel Toplam+Yüzölçüm Malik Baba Adı Niteliği

2023/178 383/1 1.328,79 M2 Ali OYUNLU Davut Tarla

Basın No: ILN01978384

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