T.C. AYVALIK

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

30.01.2024 İ L A N

ESAS NO: 2022/656

KARAR NO : 2022/752

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan yapılan yargılama neticesinde, Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/11/2022 tarihli ilamı ile Tümen ve Fatma Fahriye oğlu 13/02/1972 Kırıkkale doğumlu İzmir Buca Valirahmibey Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı sanık KEREM ENE hakkında verilen mahkumiyet kararının tebliğe elverişli adreslerinin tüm aramalara rağmen bulunamamış olması sebebiyle adı geçene tebliğ edilememiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilgili kararın gazetede ilanın tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978354

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