T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/234 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli Ladik İlçesi Bahşi Mahallesi

ADA NO : 33

PARSEL NO : 15

ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ : Bodrumu Hamam ve Zemin Katı Dükkanlar İki Katı Hizmet Bina ve Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.541,02 m2

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : 1

VASFI : Dükkan

YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa Pay/Payda 59/1541

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : Tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HASBİ ACAREL-22991554478 - (Abdullah oğlu)

2- MEKKİ ACAREL-22985554606 - (Abdullah oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2024

Basın No: ILN01977963

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