T.C. KASTAMONU(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU 2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, satış ilanına, bilirkişi raporlarına, artırmaya ilişkin şartlara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Gölköy Köyü, 130 Ada, 11 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Gölköy Merkez / KASTAMONU

Yüzölçümü : 11.992,93 m2

İmar Durumu :Belediye mücavir alanı ve köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.396.818,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01977676

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