T.C.BAKIRKÖY7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2023/401 Esas

Davacı , BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ALİ KOÇ, LENOVİTA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasında Davalı Ali Koç'un sistemden kayıtlı mernis adresi bulunmadığı yapılan tüm araştırmalara rağmen dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma gününün tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma günü Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 126.maddesi uyarınca iki hafta içerisinde davaya karşı cevap dilekçesi ibraz etmesi gerektiği, cevap dilekçesi ibraz etmediği takdirde davayı inkar etmiş sayılmasına karar verileceği,duruşmanın bırakıldığı 28/02/2024 saat 09.30 mahkememizde yapılacak Ön İnceleme duruşmasında hazır bulunmanız gerektiği, duruşmaya katılmadığınız veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve muvafakatınız olmadan karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı Ali Koç'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978843

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