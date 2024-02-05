T.C. İSTANBUL 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/487 Tereke

MURİS MERİH IŞIN'IN TEREKESİNİN TMK 621. MADDESİ UYARINCA ALACAKLILARINA VE BORÇLULARAİLANINA İLİŞKİNDİR.

İstanbul ili, Şişli İlçesi, Fulya Mah., Cilt No:9, Hane No:568'de nüfusa kayıtlı ALP AYDIN ve AYNUR'dan olma 04/08/1958 doğumlu olup, 11/08/2023 tarihinde vefat eden 15503394358 T.C. Kimlik nolu müteveffa MERİH IŞIN'ın terekesinin tespiti ve defterinin tutulması talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklıların TMK 621. maddesi (Sulh mahkemesi, miras bırakanın alacaklıları ile borçlularını belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için bir ay arayla iki defa yapılacak ilân yoluyla çağırır. Çağrı, kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsar) gereğince ilânda bildirimde bulunmamanın sonuçları hakkında alacaklıların dikkatleri çekilir. Bildirim süresi, ikinci ilândan başlayarak en az bir (1) aydır. Bir (1) ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklıların vesaikleri ile birlikte kaydettirmeleri, deftere kayıt yaptırmayanların süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ve borçların kabul edilmeyeceği ve mahkememiz dosyasının duruşmasının 08/02/2024 günü saat 11:20'de yapılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01978750

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