T.C. İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ

1.200.000,00

1

Taşıt

34NE1636 Plakalı , 2015 Model , MINI Marka , UKL/X Tipli , A446J915 Motor No'lu , WMWZC5107FWP10624 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Kahverengi , Araca ait ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç ÇALIŞTIRILAMADI, detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle ??Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar?? DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araç Sahibi : AYŞE İREM MARO KIRIŞ TC/Vergi No : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği yazılmamıştır. Plaka No : 34 NE 1636Marka : MİNİ Yakıt Cinsi: Benzin Model/İmal Yılı: 2015 Araç Kilometre: Anahtar olmadığı için TESPİT/KONTROL edilemedi. Şanzıman Tipi: Otom. Tipi: MİNİ COOPER COUNTRYMAN 1.6 S ALL4 Cinsi: Otomobil Kasa Tipi: SUV Renk: KAHVERENGİ (Metalik) Motor Hacmi : 1600 cc Yolcu Sayısı : 1+4 Motor No : -A446J915- Şasi No: -WMWZC5107FWP10624-Muayene Geçerlilik Tarihi: Ruhsat olmadığı için kontrol edilemedi. Araca ait plaka üzerinde, ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç ÇALIŞTIRILAMADI, motor aksamı görüntülenemedi, motordan her hangi bir parçanın SÖKÜLÜP - SÖKÜLMEDİĞİ incelenip görüntülenemedi. Anahtar olmadığı için, Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi. Görselinde HASAR/VURUK görülmemekte, araç geneli boyada güneş solgunluğu ve yer yer küçük ÇİZİKLER var, jantlar iyi, lastikler % 40 kullanılır durumda, göstergeler paneli ve iç döşemeler temiz, araç emsallerine göre İYİ durumdadır.