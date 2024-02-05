Örnek No:51*

T.C. İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ

2015/4545 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.200.000,00 1 Taşıt 34NE1636 Plakalı , 2015 Model , MINI Marka , UKL/X Tipli , A446J915 Motor No'lu , WMWZC5107FWP10624 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Kahverengi , Araca ait ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç ÇALIŞTIRILAMADI, detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle ??Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar?? DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araç Sahibi : AYŞE İREM MARO KIRIŞ TC/Vergi No : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği yazılmamıştır. Plaka No : 34 NE 1636Marka : MİNİ Yakıt Cinsi: Benzin Model/İmal Yılı: 2015 Araç Kilometre: Anahtar olmadığı için TESPİT/KONTROL edilemedi. Şanzıman Tipi: Otom. Tipi: MİNİ COOPER COUNTRYMAN 1.6 S ALL4 Cinsi: Otomobil Kasa Tipi: SUV Renk: KAHVERENGİ (Metalik) Motor Hacmi : 1600 cc Yolcu Sayısı : 1+4 Motor No : -A446J915- Şasi No: -WMWZC5107FWP10624-Muayene Geçerlilik Tarihi: Ruhsat olmadığı için kontrol edilemedi. Araca ait plaka üzerinde, ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç ÇALIŞTIRILAMADI, motor aksamı görüntülenemedi, motordan her hangi bir parçanın SÖKÜLÜP - SÖKÜLMEDİĞİ incelenip görüntülenemedi. Anahtar olmadığı için, Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi. Görselinde HASAR/VURUK görülmemekte, araç geneli boyada güneş solgunluğu ve yer yer küçük ÇİZİKLER var, jantlar iyi, lastikler % 40 kullanılır durumda, göstergeler paneli ve iç döşemeler temiz, araç emsallerine göre İYİ durumdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:27 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:27 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:27

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11-%1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

12- Başkaca lüzumlu izahat: araç sarıyer tarabya yediemin otoparkında olup, görmek isteyenler masrafları depo ederek mahalde icra memurları vasıtası ile aracı görebilirler.05/02/2024

(İİK m.114)

Basın No: ILN01978614

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