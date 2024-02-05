T.C.

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; EMMİOĞLU MAHALLESİ 54 PAFTA 32 ADA 93 PARSELDE KAYITLI OLAN 2.184,23 m2'LİK TAPU KAYDI ARSA OLAN TAŞINMAZIN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE İLANI

İhale Konusu: Mülkiyeti Ödemiş Belediye Başkanlığına ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi 54 pafta, 32 ada, 93 parselde kayıtlı 2184,23 m2 yüzölçüme sahip tapu kaydı arsa olan taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. İhale Konusu İşin Yapılacağı Taşınmaz:

SIRA NO İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği 1 İzmir Ödemiş Emmioğlu 32 93 2.184,23 Arsa

Şartnamenin Alınacağı Yer: İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:20/11 Ödemiş/İZMİR adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhale dökümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İhale dökümanı bedeli 2.000,00-TL(ikibinlira)'dır. Döküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. Ayrıca www.odemis.bel.tr adresinden ilanına ulaşılabilir. İhale; Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 Ödemiş/İZMİR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının birinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda 28.02.2024 tarihinde saat 14:30'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı: Mülkiyeti Ödemiş Belediye Başkanlığına ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi 54 pafta, 32 ada, 93 parselde kayıtlı 2.184,23 m2 yüzölçüme sahip tapu kaydı arsa olan taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen esas bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. Taşınmazın teklife ve artırıma esas bedeli 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbinlira)TL'den başlayacaktır.

İDAREYE KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER VE İHALEYE TEKLİF VERME

Sıra No Mahalle Ada Parsel Blok Kat Bağımsız Bölüm No Taşınmaz Cinsi Arsa Payı/Payda Brüt Alan (m2) Net Alan (m2) 1 Emmioğlu 32 93 B1 Zemin 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 2 Emmioğlu 32 93 B1 Zemin 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 120/2345 120 67 3 Emmioğlu 32 93 B1 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 4 Emmioğlu 32 93 B1 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 120/2345 120 67 5 Emmioğlu 32 93 B1 2.Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 6 Emmioğlu 32 93 B1 2.Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 120/2345 120 67 7 Emmioğlu 32 93 B2 2.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 100/2317 100 65 8 Emmioğlu 32 93 B2 2.Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 111/2317 111 67 9 Emmioğlu 32 93 B2 3.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 105/2317 105 65 10 Emmioğlu 32 93 B2 3.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 111/2317 111 67 11 Emmioğlu 32 93 B2 4.Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 104/2317 104 65 12 Emmioğlu 32 93 B2 4.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 109/2317 109 67

YÜKLENİCİYE KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Sıra No Mahalle Ada Parsel Blok Kat Bağımsız Bölüm No Taşınmaz Cinsi Arsa Payı/Payda Brüt Alan (m2) Net Alan (m2) 1 Emmioğlu 32 93 B1 Zemin 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 119/2345 119 67 2 Emmioğlu 32 93 B1 Zemin 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 3 Emmioğlu 32 93 B1 1.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 119/2345 119 67 4 Emmioğlu 32 93 B1 1.Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 5 Emmioğlu 32 93 B1 2.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 119/2345 119 67 6 Emmioğlu 32 93 B1 2.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 7 Emmioğlu 32 93 B1 3.Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 8 Emmioğlu 32 93 B1 3.Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 120/2345 120 67 9 Emmioğlu 32 93 B1 3.Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 119/2345 119 67 10 Emmioğlu 32 93 B1 3.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 11 Emmioğlu 32 93 B1 4.Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 12 Emmioğlu 32 93 B1 4.Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 120/2345 120 67 13 Emmioğlu 32 93 B1 4.Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 119/2345 119 67 14 Emmioğlu 32 93 B1 4.Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 115/2345 115 65 15 Emmioğlu 32 93 B2 Zemin 19 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu İşyeri 187/2317 187 144 16 Emmioğlu 32 93 B2 Zemin 20 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu İşyeri 197/2317 197 156 17 Emmioğlu 32 93 B2 Zemin 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 113/2317 113 67 18 Emmioğlu 32 93 B2 Zemin 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 113/2317 113 67 19 Emmioğlu 32 93 B2 1.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 105/2317 105 65 20 Emmioğlu 32 93 B2 1.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 111/2317 111 67 21 Emmioğlu 32 93 B2 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 110/2317 110 67 22 Emmioğlu 32 93 B2 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 100/2317 100 65 23 Emmioğlu 32 93 B2 2.Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 109/2317 109 67 24 Emmioğlu 32 93 B2 2.Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 106/2317 106 65 25 Emmioğlu 32 93 B2 3.Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 110/2317 110 67 26 Emmioğlu 32 93 B2 3.Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 104/2317 104 65 27 Emmioğlu 32 93 B2 4.Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 108/2317 108 67 28 Emmioğlu 32 93 B2 4.Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken 104/2317 104 65

İhalenin Muhammen bedeli: 91.887.312,18 TL (Doksanbirmilyonsekizyüzseksenyedibinüçyüzonikiliraonsekizkuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3'ü oranında 2.756.619,37TL(İkimilyonyediyüzellialtıbinaltıyüzondokuz Lira Otuzyedi Kuruş) geçici teminat vereceklerdir. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

İstekli gerçek kişi ise;

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tebligat için adres beyanı, için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, İmza Beyannamesi, ( Noter onaylı ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge Sabıka kaydı olamadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi, noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi, İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı, Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge, Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname, Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi" Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi Şartname Alındı Makbuzu, Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

İstekli tüzel kişilik ise:

Tebligat için adres beyanı, için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, İmza Sirküsü, ( Noter onaylı ) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi, Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi, İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı, Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge, Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname, Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı "İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi" Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi Şartname Alındı Makbuzu, Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

Yeterlilik Belgesi için istekli tarafından aşağıdaki belgeler idaremize sunulacaktır. Bu ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu (isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, muhammen bedelin % 5' inden az olamaz.). Son 1 ay içinde alınmış VERGİ BORCU YOKTUR Belgesi ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR Belgesi. Bu işe teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin en az G sınıfı Müteahhitlik Belgesine sahip olması gerekmektedir. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilecek yer görme tutanağı. İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek, ihale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik durumu Belediye Encümeni (ihale komisyonu) tarafından açıklanacak, yeterlik alamayanların teklifleri açılmadan iade edilecektir.

11) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 28/02/2024 Çarşamba günü saat 12:00'e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

12) Yeterlilik Belgesi Alınabilmesi için İsteklilerin İhale Şartnamesinin 3. maddesinde istenilen belgeleri eksiksiz ve tam olarak bir dilekçe ekinde 28/02/2024 Çarşamba günü saat 12:00'e kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ibrazı gerekmektedir.

13) Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa'ten tahsil edilecektir.

14) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

Basın No: ILN01975688

#ilan.gov.tr