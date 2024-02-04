T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALAR : 2023/823-826-829-830-833-836-839-843-846-849-853-856-859-860-869-873-876-879-883-903-906-909-913-916-919-923-926-929-930-936-939-943-946-949-953-956-959-960-

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 17/05/2024 günü saat 09:30'a bırakıldığı hususu,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/01/2024

Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas Numaralar: 2023/823

Dava Konusu : Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Düzler Mevkii 106 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1.201,10 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/826:

Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Kazderesi Mevkii 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.021,76 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/829:

Bayburt İli Merkez İlçesi Yedigözeler Mahallesi Taşlıtarla Mevkii 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 395,29 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/830 ;

Bayburt İli Merkez İlçesi Yedigözeler Mahallesi Pirinç Mevkii 168 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3.729,07 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/833

Bayburt İli Merkez İlçesi Dağtarla Mahallesi Karşı Mevkii 104 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 625,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 934,25 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 105 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2.610,36 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 106 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2.074,46 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/836 :

Bayburt İli Merkez İlçesi Dağtarla Mahallesi 113 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 328,38 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 10.229,09 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/839:

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı Mevkii 111 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 7.175,23 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/843

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı-Komlu Mevkii 111 ada 54(162) parsel sayılı taşınmazın 5.891,44 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/846:

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı Mevkii 152 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 220,84 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 5.357,53 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/849:

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Örtmelik Mevkii 111 ada 82 parsel sayılı taşınmazın 685,65 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/853:

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı Mevkii 147 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.610,04 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/856:

Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Örtmelik Mevkii 153 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.000,99 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/859:

Bayburt İli Merkez İlçesi Çamlıkoz Mahallesi 205 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5.202,70 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/860:

Bayburt İli Merkez İlçesi Çamlıkoz Mahallesi 205 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 7565,79 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/869:

Bayburt İli Merkez İlçesi Çamlıkoz Mahallesi 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 518,15 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/873:

Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 154 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 105,95 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 3.001,91 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/876:

Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 205 ada 1(4-5) parsel sayılı taşınmazın 7.640,57 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/879:

Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 155 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1.862,94 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/883:

Bayburt İli Merkez İlçesi Çamlıkoz Mahallesi 207 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 3.334,19 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili

2023/903:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DarıcaKöyü , 118 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 3593,12 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/906:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü , 117 ada 101 parsel sayılı taşınmazın 6852,60 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/909 :

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü ,UzunkayaMevkii 115 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5059,92 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/913:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü ,Helenge Mevkii 117 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 256,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 4822,91m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/916:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü ,Herenge Mevkii 117 ada 64 parsel sayılı taşınmazın 6717,35 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/919:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü , 117 ada 113 parsel sayılı taşınmazın 225,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 3720,25 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/923:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü,KöyiçiMevkii ,103 ada 228 parsel sayılı taşınmazın595,39 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/926:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü,Haylık Mevkii ,103 ada 310 parsel sayılı taşınmazın 1552,96m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/929:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü,Haylık Mevkii ,135 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 527,51 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/930:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü,Haylık Mevkii ,135 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 1789,81 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/936:

A-Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii ,162 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 418,02 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili,

B- Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii ,162 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 880,65 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili,

C-Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii ,164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 699,12 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili,

D-Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, HaylıkMevkii ,103 ada 309 parsel sayılı taşınmazın 3452,88 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/939

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii ,163 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1003,89 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili,

Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii ,164 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 899,50 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili,

2023/943:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, Yataklar Mevkii ,116 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 645,10m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/946:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,YataklarMevkii ,116 ada 67 parsel sayılı taşınmazın4160,51m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/949:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,YataklarMevkii ,116 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 5181,40m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili ile

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,YataklarMevkii ,116 a

2023/953:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, Yataklar Mevkii ,116 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 3905,25m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/956:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı KöyüYataklarMevkii ,114 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 204,03m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili ile

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Hayık YoluMevkii ,112ada 3parsel sayılı taşınmazın 3805,73 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/959:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Camuşgölü YoluMevkii ,111 ada 67 parsel sayılı taşınmazın4225,57 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,CamuşgölüMevkii ,111 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 3193,51 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili

2023/960:

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Camuşgölü YoluMevkii ,111 ada 68(80-81) parsel sayılı taşınmazın 225,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,4344,76 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili ile

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,CamuşgölüMevkii ,111 ada 68(80) parsel sayılı taşınmazın 8159,37 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili ile

Basın No: ILN01977813

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