T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2014/600 Esas

KARAR NO : 2022/281

Mahkememizde açılan kamu davasının sonunda düşme kararı verilen Nikolay ve Yava oğlu, 1968 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SERGEI FEDOTOV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olarak verildiği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.01.2024

Basın No: ILN01977648

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