T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/67 Esas

KARAR NO : 2023/1164

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2023 tarihli ilamı ile VUK'nun 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan, 359/a-2 suçundan beraat kararı verilen Hikmet ve Mevlüde oğlu, 20/05/1981 doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Kepenek mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN TUNCER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, ayrıca beraat kararı yönünden Cumhuriyet Savcısı ve Katılan Kurum istinaf kanun yoluna başvurduğundan, aynı usul ile istinaf başvurusuna cevap verebileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.31.01.2024

Basın No: ILN01977621

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