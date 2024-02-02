T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2013/579 Esas

KARAR NO : 2021/509

Mahkememizde açılan kamu davasının sonunda düşme kararı verilen Alexander ve Lidya kızı, 01/01/1982 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı ARTEM KARTASHOV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olarak verildiği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.01.2024

Basın No: ILN01977646

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