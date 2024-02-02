T.C.

ANTALYA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/742

KARAR NO : 2023/667

Mahkememizin 2014/742 esas, 2023/667 sayılı kararı ile Kemal ve Hatice oğlu, 15/03/1970 Isparta doğ. Burdur, Ağlasun, Hamam Mah/köy nüf. Kay. Sanık UĞUR PEKÇETİN'in "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 213 Sayılı Yasanın 359/b, TCK.43/1, 62/1, 53/1-2-3. maddeleri gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı taktirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01977645

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