T.C.

ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/60

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, ABİDİNPAŞA-İMAR mah/köyü,

ADA NO : 6543

PARSEL NO : 18

MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMİ OMAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/60 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur

Basın No: ILN01976871

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