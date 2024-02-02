GÖZLEK TERMAL KAPLICALARI TERMAL SOSYAL TESİSLERİ VE BUNGALOV EVLERİ, GÜNÜBİRLİK VE GELİR GETİREN TİCARİ TESİSLERİN YAPTIRILMASI VE TÜM TESİSLERİN YAPIM SÜRESİ DAHİL 25+4 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.C. Amasya Belediye Başkanlığından: Amasya-Merkez Bağlıca Mücavir Alan içerisindeki alanda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi E bendi gereğince; en az 50 yatak kapasiteli Gözlek Kaplıcaları Termal Sosyal Tesisleri ve Bungalov Evleri yapımı işinin Yap-İşler-Devret modeli ile 25+4 yıllığına kiralama ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A Maddesi hükmünce Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılması işidir. Kiracı, yaptığı tüm yapı ve günübirlik tesislere ait demirbaşları ve binaları sözleşme süresinin sonunda bakım ve onarımları yapılmış, çalışır şekilde Amasya Belediyesi'ne fatura karşılığında ( BirTürkLirası " izbedel " ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için ) devir edecek, bırakacaktır. Amasya Belediyesi, tasarrufu kendisine ait olan tüm taşınmazların 25+4 yıl süreli yap işlet devret yöntemi ile kiraya verilmesidir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A Maddesi'ne göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İdarenin

Adresi : 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya Telefon ve faks numarası: 0(358) 218 80 00 / 0(358) 218 32 86

İhale konusu işin;

Niteliği, türü, miktarı, işin yapılacağı yer : 1 Adet Gözlek Termal Kaplıcaları Termal Sosyal Tesisleri ve Bungalov Evleri, Günübirlik ve Gelir Getiren Ticari Tesislerin Yaptırılması ve Tüm Tesislerin Yapım Süresi Dahil 25+4 Yıl İşletilmesi, İşin Yapılacağı Yer: Amasya/Bağlıca Mücavir alanı (227 ada 5 parsel 2269 m2- ve 6 Parsel 1200 m2) ile 227 ada 3-5-6-7 parseller)

Yatırım Maliyet Bedeli: 25.000.000 TL (Kdv hariç)

İhalenin;

Yapılacağı Yer : T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI- 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya (2. Kat Meclis Toplantı Salonu) Tarihi ve saati : 13/02/2024 Salı Günü Saat 10:00 Müracaat : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla, idareye sunulmak üzere, 13/02/2024 Salı Günü saat 09:00'a kadar ihale dosyaları 3. Kat İhale Servisi'ne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin 30.000.000 TRY (OtuzmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 15 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı:

Toplam muhammen bedelin yüzde üçü (%3) tutarındaki en az 862.500,00 TRY (SekizyüzaltmışikibinbeşyüzTürkLirası) tutarında geçici teminat verilecektir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun 30.000.000 TRY (OtuzmilyonTürkLirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İhale dokümanının görülmesi:

5.1. İhale dokümanı, T.C. Amasya Belediye Başkanlığı, 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya İhale Servisi'nde görülebilir ve 10.000 TL+ %20 K.D.V. (OnbinTürkLirası+KDV) bedel karşılığında satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almış olması zorunludur.

Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren inşaat ve montaj süresi dahil 25+4 yıldır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. İhale ile ilgili diğer hususlar; teknik şartname, ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısından oluşan ihale dokümanında belirtilmiştir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ilan olunur.

Basın No: ILN01973548

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