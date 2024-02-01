İ L A N T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2163 Esas Davacılar vekili tarafından Sabahattin Göçmenoğlu için gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince;Davacılar vekili, Sabahattin Göçmenoğlu'nun 2002 yılında birgün evden çıktığını ve bir daha dönmediğini, annesi Ayşe Güler'in adli ve idari yollardan yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kaldığını, kendisinden hiç haber alamadıklarını, bu nedenle Fahrettin ve Ayşe'den olma, 01/01/1963 GUMULCINE doğumlu 99619029588 kimlik numaralı SABAHATTİN GÖÇMENOĞLU için gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

SABAHATTİN GÖÇMENOĞLU'nun gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.20/12/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 99619029588

ADI SOYADI : SABAHATTIN GOCMENOGLU

BABA ADI : FAHRETTIN

ANA ADI : AYSE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1963

DOĞUM YERİ : GUMULCINE

Basın No: ILN01976501

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