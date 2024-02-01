T.C. KIRIKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO : 2023/326 Esas

DAVALI : SAMED KARAOĞLU Çelebi Mah Şeyh Battal Yıldız Sok Derinpark Sitesi A Blok 3. Giriş No:1Ab İç Kapı No:2 Karatay/ KONYA

İLAN METNİ

Sayın SAMED KARAOĞLU

Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, duruşma günü 20.03.2024 günü 09:30'a tensiben karar verilmiş olup, tebligat şerhinde; İşbu dava dilekçesinin HMK'nun 317. maddesi gereğince tarafınıza tebliğden itibaren davaya karşı cevaplarınızı ve tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirmeniz, cevap dilekçenizi mahkememize ibraz etmeniz için iki hafta mehil verilmiştir, hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01975596

#ilan.gov.tr