T.C. KASTAMONU (SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU 2023/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satış kararı gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, satış ilanına, bilirkişi raporlarına, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 187 Ada, 21 Parsel sayılı, bahçe vasıflı taşınmaz. Taşınmaz Üzerinde 1 adet2katlı kargir ev, 1 adet kargir ahır, 2 adet ahşap kuruluk, 1 fırın ve 1 kümes yapıları mevcuttur.

Adresi : Örencik Köyü Kastamonu

Yüzölçümü : 849,81 m2

İmar Durumu : Belediye sınırları dışında, mücavir alan içeresindedir.

Kıymeti : 2.327.896,15 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01975584

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