İ L A N T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1591 Esas 27/10/2023 Konu : Gaiplik İlanıDavacı HALİL CANITEZ vekili tarafından Recep Canıtez hakkında gaiplik kararı verilmesi istemli dava açıldığı, gaipliği istenen Recep Canıtez'in 1921 yılında doğduğu, yaklaşık 41 sene kadar önce kızı 12 yaşındayken kaldığı Çanakkale Merkez Kız Yetiştirme Yurduna kızının yanına geldikten sonra Aşağıokçular Köyüne gideceğini beyan ederek kızının yanından ayrıldığı, o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı, ölüm kaydının "Bilinmeyen" olarak gözüktüğü, 41 yıldır gaipliği istenen Recep Canıtez'den haber alınamadığını, gaipliği istenenin ölümünün kuvvetle muhtemel olduğu, bu nedenle RECEP CANITEZ'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir

Çanakkale iliMerkez İlçesi, Akçalı köyü, Halil ve Saide oğlu, 22/08/1921 Karaibrahimler/Bayramiç doğumlu, 29308374972 T.C kimlik numaralı RECEP CANITEZ'in bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda haber alınamadığından, sağ ise RECEP CANITEZ'in kendisinin, sağ-ölü, nerede olduğu hakkında bilgi sahiplerinin 6 ay içerisinde Çanakkale 2.Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak beyanda bulunmaları gerektiği ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 29308374972

ADI SOYADI : RECEP CANITEZ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : SAİDE

DOĞUM TARİHİ : 22/08/1921

DOĞUM YERİ : KARAİBRAHİMLER

Basın No: ILN01974371

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