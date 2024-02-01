T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.19346727-2023/320-Ceza Dava Dosyası

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 14.11.2023 tarih 2023/36903-2023/10999 soruşturma ve esas sayılı ilamı iddianamesi ile Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davası sonunda Ahmet ve Cennet'ten olma, 01/02/1976 doğumlu, Denizli ili, doğumlu Halit KÜÇÜKOĞLU hakkında Mahkememizin 29/11/2023 tarihli ve 2023/1070 esas 2023/978 sayılı kararı ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, yargılamanın yapılması için yetkili ve görevli Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, iş bu mahkeme kararına ilişkin iş bu ilan metninin Türkiye Geneli ilk 5 gazetenin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün sonra kararın Halit KÜÇÜKOĞLU' na tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesine iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğü' ne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Ankara Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna müracaat edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01976491

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