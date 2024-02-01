T.C. ANKARA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya No : .27235761-2021/1023-Ceza Dava Dosyası

Karşılıksız Yararlanma suçundan sanık MEHMET KEHYAOĞLU hakkında yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 11/11/2022 tarih ve 2021/1023 Esas 2022/725 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu dava açılmış olup;"Sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK'nın 163'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın atılı suçu bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı birden fazla kez işlediği anlaşılmakla, sanık hakkında hükmolunan cezadan, işlenen suç sayısı ile olayın meydana geliş şekli de gözetilerek TCK'nın 43'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince takdiren 1/4oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 3 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın karşılıksız yararlanma suçu nedeniyle hakkında kovuşturma başladıktan sonra bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı tamamen giderdiği anlaşılmakla, sanık hakkında hükmolunan cezadan TCK'nun 168'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarıca takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetildiğinde şartları bulunduğundan takdiren sanık hakkında hükmolunan cezadan TCK'nun 62'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak4 AY5 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2015/85 Karar sayılı kararıyla iptal edilen hususlar gözetilerek TCK'nın 53'üncü maddesinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü fıkralarının sanık hakkında uygulanmasına,

Sanığın suç tarihi itibari ile sabıkasının bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşması ile giderilmesi gereken maddi bir zararın bulunmayışı göz önüne alınarak CMK'nun 231'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK'nun 231'inci maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca sanığın 5 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına, denetim altında bulundurma süresi içinde takdiren denetimli serbestlik tedbiri olarak herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,

CMK'nun 231'inci maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca sanığın denetim süresi içinde kasten bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine,

CMK'nun 231'inci maddesinin 11'inci fıkrası gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanmasına;

CMK'nun 231'inci maddesinin 13'üncü fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bu kararın özel bir sisteme kaydedilmesine" karar verildiği;

Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;

CMK'nun 231'nci maddesinin 12'nci fıkrası delaletiyle aynı yasanın 267'inci ve 268'inci fıkraları uyarınca, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhimden itibaren 7 gün içinde, yoklukta karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla; yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak; taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek;

Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yoluna tabi ve mütalaaya uygun olarak Cumhuriyet savcısı Emrah Özer huzuru ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01976487

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