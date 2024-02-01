T.C.

ANTALYA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/579 Esas

Karar No : 2023/1086 Karar

İ L A N

Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan Muhammed ve Hatice oğlu, 01/01/1986 Lazkiye doğumlu Suphi MERYEM hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesine verilecek dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar Suphi MERYEM'e tebliğ edilememiş olduğundan, tebligatın yüksek tirajlı gazetelerin birinde ve genel bir internet haber sitesinde ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla: 1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin genel bir internet haber sitesinde ve yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİ,

2-Aynı yasanın 31 maddesi gereğince tebligatın, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren7 gün sonra yapılmış sayılacağı,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,

Hususları ilan olunur. 29/01/2024

Basın No: ILN01976425

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