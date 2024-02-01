T.C.
ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/60
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, ABİDİNPAŞA-İMAR mah/köyü,
ADA NO : 6543
PARSEL NO : 18
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMİ OMAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/60 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur
Basın No: ILN01976871
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