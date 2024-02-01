T.C.
ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/59
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, BALKİRAZ mah/köyü,
ADA NO : 6780
PARSEL NO : 15
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KARATAN, ALİ TÜRKOĞLU, ERCAN TÜRKOĞLU, FİGEN KARATAN, HAMZA KÖSE, İLKEN KOCADERELİ, MEHMET KILCI, SÜREYYA IŞIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/59 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01976874
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