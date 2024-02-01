T.C.

ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/59

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, BALKİRAZ mah/köyü,

ADA NO : 6780

PARSEL NO : 15

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KARATAN, ALİ TÜRKOĞLU, ERCAN TÜRKOĞLU, FİGEN KARATAN, HAMZA KÖSE, İLKEN KOCADERELİ, MEHMET KILCI, SÜREYYA IŞIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANILĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/59 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01976874

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