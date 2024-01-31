T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/201 Esas 15/01/2024 İLAN

ESAS NO : 2023/201 Esas

Davalı : MUSTAFA UZER- (T.C.227.......404 )

Davalının bilinen en son adresi: bilinen adresi yok

Davacı , BÜŞRA SUCU ile Davalı , MUSTAFA UZER arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Davalının tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 05/12/2023 tarihli 3 no'lu celsede tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, davalının 20/02/2024 günü saat: 10:30'a bırakılan tahkikat duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü bulunmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği , tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin davalıyaihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Basın No: ILN01976483

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