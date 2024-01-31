İLAN T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2021/967 Esas

DAVALI : MERYEM ATASAY - 11569871840 T.C nolu MUSTAFA ve AYŞELİ kızı, 01/07/1901 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan tarafınızında bulunduğunuz Burdur ili Bucak ilçesi Avdancık Köyü Dibekli kuyu Mevkii 154 ada 14 parsel,157 ada 79 parsel, Susuz Köyü Taşkuyu Mevkii 121 ada 9 parsel, Karapınar Köyü Yılanlı Burun Mevkii 118 ada 8 parsel, 119 ada 3 parsel, 122 ada 7 parsel, Köy İçi Mevkii128 ada 20-21 parsel, Köy Önü Mevkii 157 ada 10 parsel, 172 ada 5-6-21-22-23-24 parsel, İki Yol Arası Mevkii175 ada 37 parsel, Erikli Mevkii 179 ada 47 parsel, Tepeler Mevkii 191 ada 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki ortaklığın mümkün olması halinde aynen taksimi, aksi halde satış yolu ile giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Resmi sicillerde kayıtlı adreslerinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyeler tebliğ edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın ertelendiği 25/04/2024 günü saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/01/2024

Basın No: ILN01975401

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