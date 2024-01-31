T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. A R T V İ N ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına izafeten Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Maliye Hazinesi) tarafından mahkememize açılan ve aşağıda esas ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı gereğince, Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazın Kamulaştırma bedellinin tespiti ile davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına izafeten Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Maliye Hazinesi) adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına izafeten Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Maliye Hazinesi)'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ile duruşma gün ve saatinde duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirdeyargılamaya yokluklarında devam olunacağı ve mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Artvin Halk Bankasında açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

No Dosya No Tapu Parsel Maliki Kamulaştırılan Taşınmazın Yeri, Ada ve Parsel Numarası Duruşma Günü 1 2023/162 Ali POLAT mirasçıları, Recep POLAT mirasçıları, Şahabettin POLAT mirasçıları, Ayşe ERGİN mirasçıları, Şaban POLAT mirasçıları, Huriye İLKER mirasçıları Artvin ili Merkez ilçesi Yukarı Maden köyü 294 ada 7parsel Artvin ili Merkez ilçesi Yukarı Maden köyü 362 ada 8 parsel Artvin ili Merkez ilçesi Yukarı Maden köyü 388 ada 1 parsel Artvin ili Merkez ilçesi Yukarı Maden köyü 380 ada 1 parsel 07/02/2024

Basın No: ILN01975603

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