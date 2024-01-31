T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/77 Esas 04/01/2024 Konu : GAİPLİK 2. İLAN GAİPLİK 2. İLANI

İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile NİKOLİ KIZI ANASTASYA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen 2. Gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024

GAİP

DAVALILAR : 1- NİKOLİ KIZI ANASTASYA 2- NİKOLİ KIZI ODUKYA

Basın No: ILN01976421

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