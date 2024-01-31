İLAN MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/303 Esas

KARAR NO : 2023/103

Davacı MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacı Maski tarafından davalılar İsa Kökçü ve müşterekleri adına açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılara ait Malatya Yeşilyurt Yakınca 5050 nolu parselde ekli krokide 1, 2, 3 ve 4 rakamları ile gösterilen 123,58m2'lik alan üzerinde davacı Maski lehine daimi irtifak hakkı tesisi ve tesciline karar verilmiş olup,karara MASKİ istinaf kanun yoluna başvurmuştur, Diniye Sarı, Hasan Kökcü, Hüseyin Kökcü, Memet Kökcü, Recep Kökcü, Remzi Kökcü'ye Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023

Basın No: ILN01975794

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