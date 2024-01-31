Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ; Esas No : 2021/135

Karar No : 2023/119

Sanık :Veli GÖK, Hüseyin ve Zeynep oğlu, 10/03/1976 doğumlu,

Suç : Basit Yaralama , Silahla Kasten Yaralama

Suç Yeri : Ankara

Suç Tarihi : 10/03/2021

Kanun Maddesi : TCK nun 86/2,3 -emd

Verilen Ceza :Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01976273

#ilan.gov.tr