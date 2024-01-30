T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/876

KARAR NO : 2023/912

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2023 tarihli ilamı ilepek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma suçundan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 13/4,TCK ;53;54 maddesi gereği 900 TL ADLİ PARA CEZASI ve 150 TL ADLİ PARA CEZASI ile CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık;

-IBRAHIM AHMEDOğlu SUNDUS AMER'den olma, 19/06/2000 doğumlu, IRAK doğumlu, HAITHAM IBRAHIM AHMED AHMED'e

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara nöbetçi ağır ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01975520

#ilan.gov.tr