T.C.

YALVAÇ

İCRA DAİRESİ

2023/13 TLMT.

İLAN

Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Koruyaka Köyü, Otluk Alanı Mevkiinde bulunan 122 Ada, 242 Parsel Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 11.500,05 m² alana sahip taşınmazda borçlunun hissesinin satışına karar verilmiştir. Borçlunun ½ hissesinin 80.500,35 TL'den, Birinci Açık Artırmanın Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:05- Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 12:05 olup, İkinci Açık Artırmanın Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 12:05- Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 12:05 olduğu, satışın esatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacağına dair satış ilanının borçlu Hasan ve Emine'den olma 20/04/1968 doğumlu 23******348 T.C. Kimlik Numaralı Hulusi Kaşık'a Isparta İcra Dairesinin 2021/1598 Esas Sayılı dosyasının 15/01/2024 Tarihli talimatı gereğince İLAN VE TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN01974443

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