T.C.

TURGUTLU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2024/3 Tereke 26/01/2024

Konu : İlan işlemleri hk.

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Yedi Eylül Mah.Prof.Şükrü Elçin Sk.No:11 Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 54784332444TC.Kimlik nolu DEMİR ALİ ÖZGÜLER'İN trekesinin TURGUTLU Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin; 14/08/2023 Tarih ve2023/1763 Esas,2023/1904 Karar sayılı Kararı ile,iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, HususuİİK.nun166.ve218.maddesigereğinceilanolunur.

Basın No: ILN01975060

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