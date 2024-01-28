KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/116

DAVALILAR : 1- FATMA KELEŞ Fatih Mah. Şehit Hakan Özer Sk. Şahin Apt. K:2 No:15Ortahisar/ TRABZON

2- HAKAN KELEŞ Fatih Mah. Şehit Hakan Özer Sk. Şahin Apt. K:2 No:15Kelkit/ GÜMÜŞHANE

3- TAYFUN KELEŞ Fatih Mah. Şehit Hakan Özer Sk. Şahin Apt. K:2 No:15Ortahisar/ TRABZON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan FATMA KELEŞ, HAKAN KELEŞ ve TAYFUN KELEŞ'in dava dilekçesinde belirtilen adreslerine dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreslere tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/03/2024 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01975017

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