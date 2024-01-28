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KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin "e" bendi uyarınca Belediye Encümeninin 26.01.2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

S. NO MAHALLE/KÖY İMAR DURUMU ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) HİSSE NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 REŞADİYE B-5 313 4 730,47 TAM ARSA 10.000.000,00 300.000,00 09.02.2024 10:30 2 REŞADİYE 447 3 2.380,34 TAM ARSA 1.000.000,00 30.000,00 09.02.2024 10:40

Satış ihalelerine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış İhalesi Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 09:30 saatine kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı, Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri, Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi, Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri, Nüfus cüzdan sureti, İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2024 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili), İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01974804

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