T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/337 Esas

KARAR NO : 2021/539

Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık Mustafa SÖNMEZ hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda sanık hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2021 tarihli kararı ile verilen beraat kararı Igor ve Larisa kızı, 1981 doğumlu, VIKTORIIA ZALESSKAIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin10.000 üstü Türkiye genelinde yayın yapan gazetede ve genel internet haber ajansında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.01.2024

Basın No:ILN01973764

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