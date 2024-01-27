Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/450 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/450 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Yalı Yolu Mevkii, 5786 Ada, 2 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu Silivri ilçesi Cumhuriyet mahallesi5786 ada 2 parsel 6.085,48 myüzölçümlü alan üzerine kurulu site içerisinde Bahçeli onaltı ikiz dubleks ve 3 adet dört daireli bina ve kafeterya vasıflı, 23 bağımsız bölüm nolu, 3/319 arsa paylı, C Tipi Dubleks villa nitelikli ana taşınmaz olup, dava konu taşınmazın giriş katında salon, mutfak ve WC, Üst katta2 oda, banyo, çatı katında bir oda ve balkon teras bulunmakta olup taşınmazın ön kısmında balkon bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz Silivri İlçe merkezi Cumhuriyet mahallesi İSKİ Şubesinin güneyinde Bağlar caddesi ve Marmara caddesi üzerinde Güzelbahçe sitesi Falez konakları sitesi içerisinde kalmaktadır. Arşiv dosyasında herhangi bir ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine ulaşılamamıştır. Proje üstünden alınan metrajlara göre alt kat 70,09 m2 ve üst kat 69,18 m2 olmak üzere toplam 139,28 m2 dir. Ancak yerinde yapılan incelemede çatı arasının kullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 6.085,48 m2

Arsa Payı : 3/139

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Silivri Merkez Sit ve Selymbria Antik Kent Nekropolü III . Derece Arkelojik Sit

Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planında Kısmen yol kısmen düşük yoğunluklu

konut alanında kalmakta olup, yapılaşma şartları Taban Alan Katsayısı (KAKS):0,50 ve YAPI

YÜKSEKLİĞİ:2 Kattır. Yapı düzeni ayrık olup, ön bahçe:5 metre, yan bahçe:3 mt den az olamaz'

Denilmekte

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. ( A H:190.73 metrekare mahalde Tedaş lehine İrtifak Hakkı ) ve (KM:3623-3624-3625 sahifelerdeki B.B.ler 229 parseldeki 1 ila 16 ve 230 parseldeki 1 ila 44 nolu B.B. Lerin ortak yeridir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:30

25/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01974377

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