T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32761908-2022/1120-Ceza Dava Dosyası 25.01.2024 İ L A N

Mahkememizin 23/10/2023 tarih 2022/1120 esas 2023/530 karar sayılı ilamı ile sanık Mertcan ALBAYRAK hakkında müşteki Fatih ERARSLAN'a yönelik dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ve 2500TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar adresi tespit edilemeyen Erol ve Reyhanoğlu, 11/08/1995 Konakdoğumlu Mertcan ALBAYRAK'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01974158

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