T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/723 Esas

KARAR NO : 2023/664

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2023 tarihli ilamı ile sanığın eyleminin TCK'nun 149/1-d maddesinde düzenlenen konutta yağma suçunu oluşturma ihtimalinin bulunması karşısında mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, Ahmet ve İmmihan oğlu, 03/02/1970 doğumlu, Adıyaman, Gerger, Seyitmahmut mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN AKCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.10.01.2024

Basın No: ILN01974043

#ilan.gov.tr