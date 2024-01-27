T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2619-21 Tamamı 34961036440 Ali Ceran

63058098818 Aynur Karakoç

61648147298 Cebrail Çiflikli

27740272450 Döndü Bolat

20291525792 Döne Aksu

24106974362 Elif Şimşek

30524184344 Emine Kaya

38518912614 Fadime Çirkin

38743905122 Fadime Güzel

61654147060 Fatma Çiflikli

36565982734 Fatma Gök

30764176352 Filiz Eldek

61603148728 Gülbahar Çiflikli

21626539712 Güldane Kaymak

61576149616 Gülhan Özdemir

61642147416 Gülkız Çiflikli

61639147580 Hasan Çiflikli

54751376334 Hatice Özdemir

61606148664 Hüseyin Çiflikli

61621148144 İsmet Çiflikli

34952036732 Kerim Ceran

61633147708 Kerim Çiflikli

61573149770 Mehmet Çiflikli

61657146916 Memet Çiflikli

54106397892 Menekşe Yılmaz

34862039724 Metin Ceran

61627147936 Murat Çiflikli

34946036960 Nedim Ceran

63664075388 Neslihan Aydoğan

34865039660 Nihayet Başaran

65989001738 Özlem Varol

61636147644 Recep Çiflikli

26063332926 Sabiha Akbaş

61645147352 Selma Çiflikli Dağgeç

41134543780 Sibel Günel

45820674512 Songül Öztürk

29228227532 Şerife Öksüz

34949036806 Turan Ceran

61630147862 Yusuf Çiflikli

61651147124 Zekeriya Çiflikli

Basın No: ILN01973857

#ilan.gov.tr