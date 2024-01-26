T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/958 Esas

Davacı , CANAN TARHAN ile Davalı , CENGİZ TARHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında davalı CENGİZ TARHAN'ın adresine gönderilen tebligatların tebliğ olunamadığını, yapılan adres araştırmasında da adresinden ayrıldığı, ayrıldığı adresin de mernis adresi olması nedeni ile tebligat yapılamadığından kendisine ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı: CENGİZ TARHAN

Davacı 22/11/2023 tarihli dava dilekçesinde Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaidesiyle haklı davalarının kabulü ile boşanmalarına, çocuklarının velayetinin kendisine verilerek her bir çocuk için ayrı ayrı aylık 5.000,00'er TL toplam aylık 10.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, kendisi için aylık 5.000,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, davalının kumar ve uyuşturucu sebebi ile kendisini soktuğu sıkıntılar sebebi ile 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 1.000.000,00 TL tazminat hükmedilmesini, davalının istikrarsız bir çalışma hayatı olduğunu, aşırı derecede kötü alışkanlıklarının olduğunu, sıkıntıların işkence boyutuna ulaştığını, kumar bağımlılığı yüzünden eşya çaldığını, tüm bu sebeplerle boşanmak istediğini, dava dosyasının ön inceleme aşamasında olduğu "H.M.K.'nın 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz H.M.K.'nın 128. maddesi gereğince süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu da ihtar olunarak" ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra dava dilekçesinin ve ihtaratın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde ihtarat gereği işlem yapmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilan olunur. 19/01/2024

İLGİLİ KİŞİ : CENGİZ TARHAN - 39850801420 İstasyon Mah. Halkalı İstasyon Caddesi No : 38/2 Küçükçekmece/ İSTANBUL

MALATYA ili, PÜTÜRGE ilçesi, UZUNTAŞ mah/köy, 67 Cilt, 7 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, MEMET ve FİKRET oğlu/kızı, 10/04/1977 dogumlu,

Basın No: ILN01974265

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