T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2619-21 Tamamı 34961036440 Ali Ceran
63058098818 Aynur Karakoç
61648147298 Cebrail Çiflikli
27740272450 Döndü Bolat
20291525792 Döne Aksu
24106974362 Elif Şimşek
30524184344 Emine Kaya
38518912614 Fadime Çirkin
38743905122 Fadime Güzel
61654147060 Fatma Çiflikli
36565982734 Fatma Gök
30764176352 Filiz Eldek
61603148728 Gülbahar Çiflikli
21626539712 Güldane Kaymak
61576149616 Gülhan Özdemir
61642147416 Gülkız Çiflikli
61639147580 Hasan Çiflikli
54751376334 Hatice Özdemir
61606148664 Hüseyin Çiflikli
61621148144 İsmet Çiflikli
34952036732 Kerim Ceran
61633147708 Kerim Çiflikli
61573149770 Mehmet Çiflikli
61657146916 Memet Çiflikli
54106397892 Menekşe Yılmaz
34862039724 Metin Ceran
61627147936 Murat Çiflikli
34946036960 Nedim Ceran
63664075388 Neslihan Aydoğan
34865039660 Nihayet Başaran
65989001738 Özlem Varol
61636147644 Recep Çiflikli
26063332926 Sabiha Akbaş
61645147352 Selma Çiflikli Dağgeç
41134543780 Sibel Günel
45820674512 Songül Öztürk
29228227532 Şerife Öksüz
34949036806 Turan Ceran
61630147862 Yusuf Çiflikli
61651147124 Zekeriya Çiflikli
Basın No: ILN01973857
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