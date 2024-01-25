T.C.

TEFENNİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/259 Esas 18/01/2024 Konu : İlanen TebligatİLANEN TEBLİGAT

Taşınmazın bulunduğu yer: Burdur ili, Karamanlı ilçesi, Cami Mahallesi, 780 ada 1 Parsel

Mahkememizde 07/09/2023 tarihinde Burdur ili, Karamanlı İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan 313,05 m2 yüzölçümlü 780 ada 1 parsel (geldisi 16459 parsel) sayılı taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) talepli dava açılmış olup iş bu ilan metninin davalı Fidan ÖREN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01972690

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